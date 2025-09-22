400 مستوطن إسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله (الاتحاد)

اقتحم أكثر من 400 مستوطن إسرائيلي متطرف المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، أمس، وأدوا طقوساً تلمودية.

وقال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 298 متطرفاً إسرائيلياً اقتحموا المسجد الأقصى صباحاً، و120 بعد صلاة الظهر.

وأكد المسؤول أن الاقتحامات تمت على شكل مجموعات بحراسة الشرطة الإسرائيلية من خلال «باب المغاربة» في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

والسبت الماضي، قرر الجيش الإسرائيلي إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع حالة تأهب قبيل الأعياد الإسرائيلية الأسبوع الجاري.

وفي السياق، أحرق مستوطنون إسرائيليون أمس، مركبة فلسطينية وخطوا شعارات متطرفة في حي «النتش» بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.​​​​​​​

وذكر شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين هاجموا الحي وأحرقوا مركبة، وخطوا شعارات متطرفة باللغة العبرية على جدران المنزل.

والشهر الماضي، أحرق المستوطنون مركبة في ذات الموقع.