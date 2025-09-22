الأمم المتحدة تحذّر من انتهاك المجال الجوي لدول الناتو

قالت منظمة الأمم المتحدة إن انتهاك المجال الجوي لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل تهديدا للأمن في أوروبا، حسبما قال مسؤول بارز خلال اجتماع خاص في نيويورك اليوم الاثنين.

وقال ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن "هذه السلسلة من الحوادث الأخيرة أكدت على التوترات المرتفعة بالفعل التي تهدد الأمن الأوروبي مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وانتهاكات المجال الجوي للدول ذات السيادة غير مقبولة".

وأشار جينكا إلى الانتهاكات الأخيرة، في إستونيا وبولندا ورومانيا، وهي دول أعضاء في حلف الناتو، والتي تضمنت طائرات مسيرة وطائرات مقاتلة، داعيا إلى تخفيف التوتر على الفور.

وقد أثارت هذه الانتهاكات، التي تتهم دول غربية روسيا بارتكابها، قلق أعضاء حلف الناتو في أوروبا، حيث تكرر الحديث عن استفزازات.

وتنفي روسيا أن تكون طائراتها المقاتلة قد اخترقت المجال الجوي لدول الناتو.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسته، اليوم، بناء على طلب إستونيا بعد انتهاك مقاتلات المجال الجوي للدولة الواقعة في منطقة البلطيق.