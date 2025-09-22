الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية

ماكرون يلقي خطابا أمام مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك
22 سبتمبر 2025 23:50

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميا، اليوم الاثنين، في الأمم المتحدة أن "فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين من أجل السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".
وقال ماكرون، في خطاب ألقاه في نيويورك خلال مؤتمر حول "حل الدولتين"، إن "وقت السلام قد حان"، مؤكدا أنه يظهر من خلال هذه الخطوة "وفاء فرنسا بالتزامها التاريخي" في الشرق الأوسط.
وأضاف "لذلك، نتحمل مسؤولية تاريخية. يجب أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على إمكان حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
كانت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال أعلنت، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطينية.

المصدر: وكالات
