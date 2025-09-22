الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رفع العلم الفلسطيني أمام مقر «البعثة» في لندن

رفع علم فلسطين أمام مقر البعثة الفلسطينية في لندن
23 سبتمبر 2025 01:15

لندن (الاتحاد)

أقامت البعثة الفلسطينية في لندن، أمس، مراسم احتفالية لمناسبة رفع العلم الفلسطيني على مقرها، وذلك غداة اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين.
ورفع رئيس البعثة الدبلوماسية حسام زملط لوحة كُتب عليها «سفارة دولة فلسطين»، مُعلناً أنها ستُفتتح قريباً بمجرد استكمال بعض الإجراءات القانونية والإدارية.
وصرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لهيئة «بي بي سي» بأنه «بإمكان السلطة الفلسطينية إنشاء سفارة وتعيين سفير لها لدى المملكة المتحدة». 
وأضافت «سنُحدد الخطوات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية».
وأمام مبنى البعثة الفلسطينية في هامرسميث في غرب لندن، حيث كان العلم الفلسطيني يرفرف أصلاً، رُفع علم ثانٍ على السارية.

لندن
فلسطين
بريطانيا
الاعتراف بفلسطين
الدولة الفلسطينية
الاعتراف بدولة فلسطين
دولة فلسطين
دولة فلسطينية
آخر الأخبار
