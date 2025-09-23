الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تعليق الرحلات الجوية في كوبنهاجن وأسلو بعد رصد مسيرات مجهولة

ضباط الشرطة يقفون في حراسة بعد إغلاق الرحلات في مطار كوبنهاجن
23 سبتمبر 2025 08:20

تم تعليق أو تحويل الرحلات الجوية في مطار كوبنهاجن عقب رصد "طائرتين إلى ثلاث طائرات مسيرة كبيرة"، بحسب بيان للشرطة الدنماركية نشر على منصة "إكس". وذكر مطار كوبنهاجن، وهو الأكبر في اسكندنافيا، مساء الاثنين إن "طائرات مسيرة مجهولة الهوية" تسببت في وقف إقلاع الرحلات وتحويل رحلات أخرى إلى مطارات قريبة.
وتم إغلاق المطار لفترة وجيزة أمام الإقلاع والهبوط، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وقال مطار كوبنهاجن كاستروب في بيان صباح اليوم الثلاثاء: "أعيد فتح مطار كوبنهاجن بعد إغلاقه بسبب نشاط طائرات مسيرة". وأظهرت وسائل إعلام محلية انتشارا أمنيا كبيرا في محيط المطار. ولا يزال من غير الواضح متى ستعود العمليات إلى طبيعتها. وفي الوقت نفسه، تم إغلاق مطار العاصمة النرويجية أوسلو أيضا بعد رصد طائرات مسيرة، بحسب ما أفادت هيئة البث النرويجية (إن آر كي) في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء. ووفقا للشركة المشغلة "أفينور"، تم إغلاق كل من المطار والمجال الجوي فوق أوسلو. وقالت متحدثة باسم المطار إن الرحلات القادمة كانت تحول إلى وجهات أخرى.

أخبار ذات صلة
روسيا تنفي صلتها بهجوم المسيّرات على مطار كوبنهاجن
المصدر: وكالات
أوسلو
طائرات مسيرة
كوبنهاجن
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©