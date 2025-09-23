الرئيس السوري يلتقي وزير الخارجية الأميركي في نيويورك

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك اليوم ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح تومي بيغوت النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان له أن ماركو روبيو أبلغ الرئيس السوري أن هناك فرصة متاحة أمام سوريا لبناء دولة مستقرة ذات سيادة وذلك في أعقاب الإعلان التاريخي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا العام بشأن رفع العقوبات عن الشعب السوري.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا عدداً من الموضوعات، كما تناول اللقاء أهمية العلاقات السورية الإسرائيلية في تحقيق قدر أكبر من الأمن الإقليمي.