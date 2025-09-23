الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يلتقي زيلينسكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

ترامب أثناء مغادرته إلى مدينة نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قاعدة أندروز المشتركة
23 سبتمبر 2025 11:17

يلتقي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسيلقي ترامب كلمة أمام الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.
وستكون هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها ترامب زيلينسكي منذ اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 15 أغسطس في ألاسكا.وسيمضي ترامب يوما واحدا فقط في مدينة نيويورك، وذلك لحضور القمة التي تستمر أسبوعا.
ومن بين اجتماعاته الفردية الأخرى، سيلتقي الرئيس الأرجنتيني  خافيير ميلي.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ترامب سيناقش "تجديد قوة أميركا في كل أنحاء العالم".

