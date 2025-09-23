الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

روسيا تنفي صلتها بهجوم المسيّرات على مطار كوبنهاجن

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
23 سبتمبر 2025 17:20

رفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، تلميحات دنماركية بأن روسيا ربما تكون متورطة في حادثة الطائرات المسيّرة التي هاجمت مطار كوبنهاجن.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "إذا تم توجيه اتهامات لا أساس لها كل مرة، فإن ذلك يؤدي إلى عدم أخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد بعد الآن".
وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، إنها لا يمكنها استبعاد التورط الروسي، وطلبت النظر إلى الحادثة في سياق أحداث أخرى وقعت مؤخراً في أوروبا، مستشهدة بالطائرات المسيّرة فوق بولندا، والمقاتلات التي اخترقت المجال الجوي الإستوني. 
وأكدت موسكو أن طائراتها لم تخترق أبداً المجال الجوي لتلك الدول.

المصدر: د ب أ
الدنمارك
روسيا
كوبنهاجن
الطائرات المسيّرة
كوبنهاغن
دميتري بيسكوف
الكرملين
الطائرات المسيرة
