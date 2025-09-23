الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يطالب دول "الناتو" بإسقاط الطائرات التي تنتهك مجالها الجوي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
23 سبتمبر 2025 23:06

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بإسقاط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي.
وخلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ردّ ترامب بـ"نعم" على سؤال حول ما إذا كان يتعيّن على دول الناتو إسقاط الطائرات الروسية، وذلك عقب انتهاكات جوية عدة سجّلت مؤخراً لأجواء بعض دول الحلف عبر طائرات مقاتلة ومسيّرات.
وقد أثارت هذه الانتهاكات، التي تتهم دول غربية روسيا بارتكابها، قلق أعضاء حلف الناتو في أوروبا، مع تكرار الحديث عن استفزازات.
وتنفي موسكو أن تكون طائراتها المقاتلة قد اخترقت المجال الجوي لدول الناتو.

