الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مالي وبوركينا فاسو والنيجر تنسحب من «الجنائية الدولية»

مالي وبوركينا فاسو والنيجر تنسحب من «الجنائية الدولية»
24 سبتمبر 2025 02:09

دكار (وكالات) 

أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. 
ويعد الإعلان، الذي جاء في بيان مشترك نُشر أمس، أحدث مثال على الاضطرابات الدبلوماسية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا بعدما شهدت ثمانية انقلابات بين عامي 2020 و2023.
 ولم يقدم البيان أمثلة على المواقف التي تعتقد الدول الثلاث أن المحكمة الجنائية الدولية قد أخفقت فيها. وكانت الدول الثلاث، قد انفصلت بالفعل عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، وشكلت هيئة تعرف باسم تحالف دول الساحل. وظلت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، لأكثر من عقدين.

