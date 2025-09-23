86 حالة كوليرا في تعز خلال يومين

عدن (وكالات)



أعلنت السلطات الصحية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، أمس، رصد 86 حالة كوليرا خلال 48 ساعة تزامناً مع استمرار تكدس النفايات جراء إضراب شامل لعمال النظافة.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة: «إن السلطات الطبية سجلت خلال الـ 48 ساعة الماضية 86 حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة والكوليرا في المحافظة». وحذر المتحدث من زيادة عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا بشكل كبير خلال الأيام المقبلة إذا استمر تكدس القمامة في شوارع مدينة تعز.

وناشد السلطة المحلية سرعة إيجاد حل للقمامة المتكدسة في مختلف شوارع المدينة منذ يوم الخميس الماضي. ونبه إلى أن استمرار تكدس القمامة يؤدي إلى انتشار البعوض والحشرات والفيروسات التي تنقل الأمراض والأوبئة، مما يهدد حياة اليمنيين بالمدينة.