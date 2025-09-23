الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قصف عنيف يستهدف مدينة غزة

تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال غزة (أرشيفية)
24 سبتمبر 2025 02:09

غزة (الاتحاد)

تشهد مدينة غزة منذ فجر أمس قصفاً جوياً ومدفعياً عنيفاً، فضلاً عن تفجير عربات عسكرية مفخخة في أحياء، منها تل الهوا، وسط تواصل الغارات في خان يونس جنوبي القطاع، مما أدى إلى مقتل 26 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر أمس، بينهم 18 في مدينة غزة. 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الغارات الإسرائيلية الجوية والمدفعية استهدفت أحياء الرمال والنصر والشيخ رضوان والدرج والزيتون، مما أسفر عن تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المدينة.
وبحسب الدفاع المدني، لايزال في المدينة نحو 700 ألف فلسطيني، بعدما نزح أكثر من 400 ألف خلال الأسابيع الماضية إلى وسط القطاع وخان يونس في جنوبي القطاع.
وتسعى إسرائيل إلى إجبار جميع سكان مدينة غزة على النزوح إلى منطقة المواصي، جنوب القطاع، فيما تشير وكالات إغاثة دولية إلى أن الأوضاع هناك مزرية، حيث لا تتوفر أماكن لإقامة خيام النازحين، كما لا تتوفر مصادر للطعام والمياه والدواء.

أخبار ذات صلة
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
خان يونس
قصف إسرائيلي
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©