قصف عنيف يستهدف مدينة غزة

غزة (الاتحاد)



تشهد مدينة غزة منذ فجر أمس قصفاً جوياً ومدفعياً عنيفاً، فضلاً عن تفجير عربات عسكرية مفخخة في أحياء، منها تل الهوا، وسط تواصل الغارات في خان يونس جنوبي القطاع، مما أدى إلى مقتل 26 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر أمس، بينهم 18 في مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الغارات الإسرائيلية الجوية والمدفعية استهدفت أحياء الرمال والنصر والشيخ رضوان والدرج والزيتون، مما أسفر عن تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المدينة.

وبحسب الدفاع المدني، لايزال في المدينة نحو 700 ألف فلسطيني، بعدما نزح أكثر من 400 ألف خلال الأسابيع الماضية إلى وسط القطاع وخان يونس في جنوبي القطاع.

وتسعى إسرائيل إلى إجبار جميع سكان مدينة غزة على النزوح إلى منطقة المواصي، جنوب القطاع، فيما تشير وكالات إغاثة دولية إلى أن الأوضاع هناك مزرية، حيث لا تتوفر أماكن لإقامة خيام النازحين، كما لا تتوفر مصادر للطعام والمياه والدواء.