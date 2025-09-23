الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الناتو» يطالب روسيا بوقف انتهاك أجواء بلدانه

رجل إطفاء يعمل في موقع متضرر جراء غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
24 سبتمبر 2025 02:09

بروكسل (وكالات) 

طالب حلف شمال الأطلسي «ناتو»، أمس، روسيا بوقف الانتهاكات التصعيدية للمجال الجوي لبلدانه الشرقية بعدما عقد محادثات عاجلة تطرقت إلى انتهاك طائرة الأسبوع الماضي المجال الجوي لإستونيا. وقالت بلدان الناتو الـ32 في بيان، إن «روسيا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال التصعيدية التي تحمل خطر وقوع أي حدث غير محسوب وتعرّض الأرواح للخطر، عليها أن تتوقف»، مضيفة، «لا ينبغي لروسيا أن تشكّ في أن حلف شمال الأطلسي وحلفاءه سيستخدمون، وفقاً للقانون الدولي، جميع الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازمة للدفاع عن أنفسهم وردع كل التهديدات من كل الاتجاهات».
وأكدت أنّ الناتو «سيستمر في الرد بالطريقة والتوقيت والمجال الذي نختاره»، مشيرة إلى أنّ التزام التحالف بميثاق الدفاع الجماعي يبقى قوياً. وعقدت إستونيا مشاورات طارئة بموجب المادة الرابعة من المعاهدة التأسيسية للحلف، بعدما انتهكت طائرات مقاتلة روسية مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة الجمعة. وكانت بولندا، العضو كذلك في الحلف، أعلنت مطلع سبتمبر أن طائرات مسيرة روسية انتهكت مجالها الجوي مرات عدة في إطار الهجوم على أوكرانيا.
في غضون ذلك، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، أمس، إن مسيّرات مجهولة المصدر حلقت فوق مطار كوبنهاغن، مثّلت «الهجوم الأخطر» مما أدى إلى تعطل حركة الملاحة الجوية لمدة أربع ساعات أمس الأول، مشيرة إلى أن الهجوم يتوافق مع الاتجاه الذي ظهر أخيراً لهجمات أخرى بالمسيّرات وعمليات خرق المجال الجوي.  بدورها، نفت روسيا، أمس، أي صلة لها بحادث تحليق المسيّرات الذي أدى إلى توقف حركة الملاحة في مطار كوبنهاغن لساعات ليلاً. 
ميدانياً، أعلنت السلطات الروسية، أمس، أن عدة مطارات روسية اضطرت إلى تعليق عملياتها خلال الليل، إثر موجة من الهجمات بطائرات مُسيرة أوكرانية.
من جانبه، أعلن الجيش الروسي إسقاط 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، لكن السلطات قالت لاحقاً إن رصد طائرات مسيرة استمر فوق منطقة موسكو صباح أمس، فيما لم يتطرق لأي تفاصيل عن الأهداف المقصودة.

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تشارك في المنتدى الديني الدولي الثالث في روسيا
ترامب يطالب دول "الناتو" بإسقاط الطائرات التي تنتهك مجالها الجوي
الناتو
روسيا
حلف شمال الأطلسي
إستونيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©