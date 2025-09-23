الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع الذكرى الـ 30 لـ«مؤتمر بكين»

مريم ماجد بن ثنية خلال الاجتماع (وام)
24 سبتمبر 2025 02:09

نيويورك (وام)

شاركت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في الاجتماع الرفيع المستوى الذي انعقد على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة الذكرى الـ 30 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة «مؤتمر بكين».
وأكدت في كلمة لها خلال الاجتماع الذي عقد تحت شعار «إعادة الالتزام وتوفير الموارد وتسريع تنفيذ إعلان ومنصة عمل بكين لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات»، على الدور الفاعل الذي تضطلع به البرلمانات في دعم قضايا المرأة وتمكينها، مشيرة إلى أن مرور ثلاثة عقود على مؤتمر بكين يشكل لحظة تقييم وإعادة التزام من أجل مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا، وأن نسبة مشاركة النساء في البرلمانات العالمية رغم تضاعفها منذ عام 1995، ما زالت عند حدود 27.2% فقط في عام 2025.
ولفتت إلى أن أكبر تهديد لمسيرة المساواة هو التقاعس عن الفعل، ومن الأهمية أن تتحمل البرلمانات مسؤولياتها في سنّ التشريعات الكفيلة بالقضاء على التمييز، وتخصيص الموارد اللازمة لبرامج تمكين المرأة، إلى جانب ممارسة الرقابة البرلمانية لضمان تنفيذ الحكومات للالتزامات الدولية ذات الصلة، مشددة على أن الرجل شريك أساسي في مسيرة المساواة، حيث إن دعم الرجال لقضايا المرأة يجعل من المساواة ثقافة مجتمعية راسخة، ويحوّل تمكين المرأة إلى تمكين للأسرة والمجتمع بأسره.

النساء البرلمانيات 
وأعلنت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في ختام الكلمة، عن استضافة إمارة أبوظبي للدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، مؤكدة أن المنتدى سيكون منصة لإطلاق شراكات جديدة، وتبادل الخبرات، وتطوير مبادرات عملية تترجم التزامات بكين إلى نتائج ملموسة.

أخبار ذات صلة
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
المجلس الوطني الاتحادي
البحر الأبيض المتوسط
الأمم المتحدة
نيويورك
بكين
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©