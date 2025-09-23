الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل اليونان

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
23 سبتمبر 2025 23:32

أنقذت قوات خفر السواحل اليوناني، والوحدات البحرية التابعة لقوات حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس"، 145 مهاجراً خلال 48 ساعة قبالة سواحل جزيرة كريت. 
وأدار عمليات الإنقاذ مركز تنسيق البحث والإنقاذ المشترك، في المنطقة البحرية جنوب جافدوس، أقصى جنوبي جزيرة كريت، حسبما أفادت وسائل إعلام. 
وصباح الثلاثاء، أنقذ زورق دورية تابع لخفر السواحل، بمساعدة طائرة مسيّرة تتبع لوكالة فرونتكس، 36 شخصاً كانوا على متن قارب، قبل نقلهم إلى ميناء خورا سفاكيا.
وأمس الاثنين، أنقذت سفينة تابعة للوكالة في عمليتين منفصلتين، قارب مطاطي كان يقل 43 شخصاً على بعد 8 أميال بحرية جنوب جافدوس، ثم 66 مهاجراً آخرين على بعد 14 ميلاً بحرياً جنوب الجزيرة. 
وليس من الواضح الجهات التي وصل منها المهاجرون إلى جافدوس لكن الجزيرة التي لا تتعدى مساحتها 30 كيلومتراً مربعاً، تعد وجهة رئيسية للمهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط في طريقهم إلى المدن اليونانية الرئيسية، ومنها إلى إحدى دول التكتل الأوروبي. 
ويواجه المهاجرون الذين وصلوا ضمن الموجات الأخيرة الآن خطر الترحيل الفوري أو الإيقاف. 
وتأتي التدفقات الجديدة في الوقت الذي شددت فيه الحكومة اليونانية مؤخراً إجراءاتها ضد الهجرة غير النظامية، من خلال تعليق طلبات اللجوء للمهاجرين من شمال أفريقيا لمدة ثلاثة أشهر، واعتماد قانون جديد يفرض عقوبات بالسجن على المخالفين للوائح الإقامة الشرعية، من عامين إلى خمسة أعوام.

