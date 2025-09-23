الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين

عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
24 سبتمبر 2025 02:09

نيويورك (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وفد دولة الإمارات في «المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين»، الذي انعقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.
وأكد المؤتمر أهمية دعم المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ضمن حدود معترف بها دولياً، تتعايش مع إسرائيل في سلام واستقرار وأمن.
وتؤمن دولة الإمارات بشكل ثابت أنّه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة حتى تقام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام واستقرار وكرامة.
إن حل الدولتين يشكل الأساس لدمج إسرائيل إقليمياً، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وللمنطقة بأسرها.
إن المشاركة الرفيعة في أعمال المؤتمر، بالتوازي مع تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، تسهم في تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، وتجدد التأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ورحبت دولة الإمارات بالاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين، والتي تؤكد رؤية مشتركة مفادها أن السبيل الوحيد لتجاوز عقود من الصراع والدمار هو تحقيق التقدم نحو تأسيس دولتين مستقلتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام دائم.

جهود مخلصة 
ثمّنت دولة الإمارات الجهود المخلصة التي يبذلها كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في قيادة هذا المؤتمر ودعم مخرجاته.
وكانت دولة الإمارات قد شاركت في رعاية مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل انعقاد المؤتمر وصوّتت إلى جانب 142 دولة لصالح اعتماد «إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين».
وأكدت دولة الإمارات مجدداً أنها ستظل شريكاً فاعلاً في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة تُنهي دوامة الصراع، وتمهد لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة.

