بعد صدور الحكم.. منفذ محاولة اغتيال ترامب حاول طعن نفسه

حاول المدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا، اليوم الثلاثاء، طعن نفسه بعد النطق بالحكم.

وخلصت هيئة المحلفين، المؤلفة من خمسة رجال وسبع نساء، إلى إدانة راين روث في جميع الاتهامات المنسوبة إليه بعد ساعتين من المداولة.

وُجهت إلى روث، البالغ 59 عاماً، تهم حيازة سلاح خلافاً للقانون، وحيازة سلاح تمّ محو رقمه التسلسلي، وحيازة سلاح ناري بهدف ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فيدرالي.

وبينما كان أعضاء الهيئة في طريقهم للخروج من قاعة المحكمة، أمسك روث بقلم وحاول طعن نفسه في رقبته.

واندفع أفراد المارشالات الفدراليين، وأوقفوه ثم اقتادوه إلى خارج المحكمة.

وكان روث قد اعتُقل في سبتمبر من العام الماضي، أثناء محاولته الفرار بسيارة من ملعب ترامب الدولي للغولف في "ويست بالم بيتش"، عقب محاولة الاغتيال.