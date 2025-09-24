الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مقتل 14 شخصاً في انهيار سد بـ "تايوان الصينية"

مقتل 14 شخصاً في انهيار سد بـ "تايوان الصينية"
24 سبتمبر 2025 09:27

أعلنت "تايوان الصينية"اليوم، تسجيل 14 حالة وفاة، مع اقتراب الإعصار "راجاسا" من السواحل الصينية، فيما سجلت الفلبين ثلاث وفيات جراء مرور الإعصار بين البلدين.

وضرب الإعصار "راجاسا"، أحد أقوى الأعاصير منذ سنوات، سواحل منطقة "هونغ كونغ الإدارية الخاصة"   فجر اليوم بموجات هائلة تجاوزت أعمدة الإنارة، ما أدى إلى شلل الحياة في الساحل الجنوبي للصين، وذلك بعد أن خلف دماراً ومقتل العشرات في كل من "تايوان الصينية" والفلبين.

"تايوان الصينية" تخفض حصيلة ضحايا الفيضانات وتواصل البحث عن عشرات المفقودين
قتلى ومفقودون جراء إعصار ضرب تايوان

وأيقظت الرياح العاتية سكان  منطقة "هونغ كونغ الإدارية الخاصة" في الساعات الأولى من الصباح، كما أطاحت بأجزاء من سقف جسر للمشاة وأسقطت أشجاراً في أنحاء متفرقة من المدينة، بينما استقبلت المستشفيات نحو 13 مصاباً لتلقي العلاج.

المصدر: وام
تايوان
انهيار سد
