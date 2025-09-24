الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي: واشنطن ستدفع موسكو نحو السلام

زيلينسكي: واشنطن ستدفع موسكو نحو السلام
24 سبتمبر 2025 08:08

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه يعتقد أن واشنطن ستعمل على "دفع روسيا نحو السلام"، وذلك بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن كييف "في موقع يمكنها" من استعادة كل أراضيها التي خسرتها لصالح موسكو.

وتبدو تصريحات ترامب على منصته "تروث سوشال" بمثابة تحول كبير في نظرته إلى الأزمة، وجاءت بعد لقائه زيلينسكي على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال زيلينسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك: "التقيت الرئيس ترامب للتو، وتحدثنا عن كيفية إحلال السلام أخيراً، وناقشنا بعض الأفكار الجيدة، وآمل أن تنجح".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أنا ممتن لهذا اللقاء، ونتوقع أن تدفع إجراءات الولايات المتحدة روسيا نحو السلام".

أخبار ذات صلة
روسيا: تطبيع العلاقات مع أميركا يسير بوتيرة أبطأ بكثير من المتوقع
ترامب يلتقي زيلينسكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
المصدر: وكالات
السلام
فولوديمير زيلينسكي
موسكو
