الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البيت الأبيض يعلّق على تعطل السلم الكهربائي بترامب

البيت الأبيض يعلّق على تعطل السلم الكهربائي بترامب
24 سبتمبر 2025 08:23

دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى "فصل فوري" لأي شخص قد يكون تسبّب بتوقف مفاجئ لسلّم كهربائي لدى وصول الرئيس دونالد ترامب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في منشور للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على منصة إكس "إذا قام شخص ما في الأمم المتحدة عمداً بإيقاف السلم الكهربائي عندما استخدمه الرئيس والسيدة الأولى، فيجب فصله فوراً وفتح تحقيق".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي"إن شخصاً كان أمام الرئيس فعّل عن غير قصد آلية الأمان"، لافتاً إلى أن السلّم أعيد تشغيله لاحقاً.

وقبل إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صعد ترامب خلف زوجته ميلانيا على سلم كهربائي سرعان ما توقّف.
وحافظ الرئيس والسيدة الأميركية الأولى على توازنهما ثم صعدا السلّم.

وسبّبت الحادثة انزعاجاً كبيراً لترامب الذي يبدي حساسية كبرى حيال أي خلل خلال إطلالاته العلنية.

أخبار ذات صلة
روسيا: تطبيع العلاقات مع أميركا يسير بوتيرة أبطأ بكثير من المتوقع
وزيرا خارجية أميركا وروسيا يلتقيان في نيويورك
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
البيت الأبيض
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©