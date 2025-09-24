البيت الأبيض يعلّق على تعطل السلم الكهربائي بترامب

دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى "فصل فوري" لأي شخص قد يكون تسبّب بتوقف مفاجئ لسلّم كهربائي لدى وصول الرئيس دونالد ترامب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.



وجاء في منشور للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على منصة إكس "إذا قام شخص ما في الأمم المتحدة عمداً بإيقاف السلم الكهربائي عندما استخدمه الرئيس والسيدة الأولى، فيجب فصله فوراً وفتح تحقيق".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي"إن شخصاً كان أمام الرئيس فعّل عن غير قصد آلية الأمان"، لافتاً إلى أن السلّم أعيد تشغيله لاحقاً.



وقبل إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صعد ترامب خلف زوجته ميلانيا على سلم كهربائي سرعان ما توقّف.

وحافظ الرئيس والسيدة الأميركية الأولى على توازنهما ثم صعدا السلّم.



وسبّبت الحادثة انزعاجاً كبيراً لترامب الذي يبدي حساسية كبرى حيال أي خلل خلال إطلالاته العلنية.



