الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى ومفقودون جراء إعصار ضرب تايوان

رجل يسير بجوار سيارة متضررة، جرفتها مياه الفيضانات في هوالين، بتايوان
24 سبتمبر 2025 15:15

لجأ السكان في بلدة في تايوان حيث أدت الفيضانات الناجمة عن إعصار إلى مقتل 17 إلى ملاجئ اليوم الأربعاء، بعد أن فاضت بحيرة على ضفافها، في حين دعا رئيس الوزراء تشو جونج تاي إلى إجراء تحقيق بشأن أوامر الإخلاء.
وعادة ما تطبق تايوان، التي تضربها الأعاصير بشكل متكرر، آلية فعالة لمواجهة الكوارث تمكنها من تفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة عن طريق نقل السكان بسرعة من المناطق المعرضة للخطر.
وأكد تشو أن الأولوية العاجلة هي العثور على المفقودين. وجرى تعديل عدد المفقودين من 152 إلى 17 فقط بعد العثور على الكثيرين.
وقال مسؤولو الإطفاء إن جميع القتلى والمفقودين كانوا في جوانجفو، حيث دمرت المياه جسرا رئيسيا على نهر.
ومع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على نحو متقطع في هوالين، أطلقت سيارات الشرطة صفارات الإنذار في تحذير جديد من الفيضانات في جوانجفو اليوم الأربعاء، مما دفع الناس إلى البحث عن مناطق أكثر أمانا.
وقال نائب رئيس مركز إدارة الكوارث إنه مع تراجع هطول الأمطار وتصريف جزء كبير من مياه البحيرة بالفعل، فإنه لا يتوقع تكرار الفيضانات الهائلة التي حدثت أمس.

أخبار ذات صلة
"تايوان الصينية" تخفض حصيلة ضحايا الفيضانات وتواصل البحث عن عشرات المفقودين
تقرير دولي: 1.8 مليار شخص في العالم معرضون لخطر الفيضانات
المصدر: وكالات
تايوان
فيضانات
آخر الأخبار
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
علوم الدار
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
اليوم 15:30
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©