الأخبار العالمية

وزراء خارجية "السبع" يصدرون بياناً مشتركاً عقب اجتماعهم بنيويورك

وزراء خارجية "السبع" يصدرون بياناً مشتركاً عقب اجتماعهم بنيويورك
24 سبتمبر 2025 15:45

أصدر وزراء خارجية دول مجموعة السبع، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، بياناً مشتركاً عقب اجتماعهم على هامش أسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تناول أبرز القضايا الدولية الملحّة.
ورحّب الوزراء بجهود تحويل بعثة دعم الأمن في هايتي إلى قوة متعددة الجنسيات لاستعادة الاستقرار.
وفي ملف الشرق الأوسط، شدد البيان على ضرورة التخفيف من معاناة المدنيين في غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن، مؤكداً المطالبة بوقف إطلاق النار.

كما أبدى الوزراء استعدادهم للتعاون مع الشركاء العرب بشأن إعادة الإعمار وبناء سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واختتم البيان بالتأكيد على الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها، لضمان فعالية أكبر في مواجهة التحديات العالمية.
 

المصدر: وام
نيويورك
الأمم المتحدة
