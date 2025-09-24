إعصار "راجاسا" يصل إلى جنوب الصين

وصل الإعصار راجاسا، أقوى إعصار مداري هذا العام، إلى جنوب الصين اليوم الأربعاء بعدما تسبب في سقوط قتلى في تايوان وضرب هونج كونج برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وأصدرت السلطات البحرية الصينية أعلى مستوى من التحذير وهو التحذير الأحمر للمرة الأولى هذا العام، متوقعة أمواجا عاتية يصل ارتفاعها إلى 2.8 متر في أجزاء من منطقة قوانغدونغ، مع اقتراب الإعصار راجاسا من دلتا نهر اللؤلؤ ذات الكثافة السكانية العالية.

تشكّل راجاسا فوق غرب المحيط الهادي الأسبوع الماضي. وبفضل دفء مياه والظروف الجوية المواتية، تحول بسرعة ليصبح إعصارا خارقا من الفئة الخامسة يوم الإثنين، برياح تجاوزت سرعتها 260 كيلومترا في الساعة.

ومنذ ذلك الحين، ضعفت قوته إلى إعصار من الفئة الثالثة، ولا يزال قادرا على إسقاط الأشجار وخطوط الكهرباء، وتحطيم النوافذ، وإتلاف المباني.

وقال تشيم لي كبير خبراء الطاقة وتغير المناخ لدى مركز أبحاث إيكونوميست إنتليجنس يونيت "تعد منطقة دلتا نهر اللؤلؤ من أكثر المناطق تأهبا لمواجهة الأعاصير، لذا لا نتوقع اضطرابات كبيرة.

وبعد مرور الإعصار على بُعد نحو 100 كيلومتر من جنوب هونج كونج خلال الساعات القليلة الماضية، وصل راجاسا إلى الساحل الجنوبي للصين.

وتعد مدن قوانغتشو وشنتشن وفوشان ودونغقوان أكبر المدن في مسار العاصفة ويقطنها نحو 50 مليون شخص.

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت عشرات الآلاف من الخيام والأسرّة القابلة للطي ومصابيح الطوارئ وغيرها من إمدادات الإنقاذ إلى إقليم قوانغدونغ أمس الثلاثاء، في وقت تم فيه إجلاء أكثر من 770 ألف شخص.

وحذرت السلطات البحرية الصينية من ارتفاع خطر الفيضانات في مدينة شنتشن، لا سيما في المناطق المنخفضة، مشيرة إلى أن التحذير من ارتفاع منسوب المياه سيظل ساريا حتى غدا الخميس.



