الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تواصل الجهود لإخماد حرائق غابات ريف اللاذقية

عناصر إطفاء يرشون الماء لإطفاء حرائق غابات في ريف اللاذقية، سوريا
24 سبتمبر 2025 16:38

تواصل فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، وأفواج الإطفاء الأخرى، لليوم الرابع على التوالي، عمليات السيطرة على الحرائق المندلعة في مواقع متفرقة من منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وسط ظروف ميدانية معقدة، تعيق الوصول المباشر إلى بعض البؤر المشتعلة.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) عن مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية عبد الكافي كيال قوله إن الحريق امتد إلى مناطق متباعدة يصعب الوصول إليها، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية دقيقة خلال عمليات الإطفاء لحماية الكوادر، مشيرا إلى أن اشتداد سرعة الرياح زاد من انتشار النيران وساعد في توسيع رقعتها.

وأكد كيال أن الفرق تمكنت اليوم من السيطرة الكاملة على عدد من البؤر وتبريدها، وبالوقت نفسه تستمر الجهود للسيطرة على بؤر أخرى لا تزال مشتعلة، وقال إن "فرق الإطفاء تعمل ضمن ظروف ميدانية صعبة، أبرزها التضاريس الوعرة،  لكن التنسيق العالي بين الجهات المعنية والجهود المشتركة ساعد في تحقيق تقدم ملموس.

وتوقع كيال أن تشهد الساعات القادمة تطورا إيجابيا في السيطرة الكاملة على الحريق وسط استنفار كامل للكوادر الفنية واللوجستية، وبإشراف مباشر من الجهات المختصة، بهدف احتواء الحريق والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، داعيا إلى ضرورة التوعية المجتمعية لدعم جهود الاستجابة.

أخبار ذات صلة
سوريا.. فرق الإطفاء تسيطر على حرائق ريف اللاذقية
سوريا وأوكرانيا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية

من جانبه أعلن الدفاع المدني السوري  اليوم الأربعاء وفاة  احد عناصره متأثرا بالحروق الشديدة التي أصيب بها أثناء إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية. 

المصدر: وكالات
اللاذقية
حرائق الغابات
سوريا
آخر الأخبار
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
علوم الدار
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
اليوم 15:30
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©