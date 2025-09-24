قتيلان وجريح بإطلاق نار على مكتب للهجرة في دالاس الأميركية

أطلق مسلح النار من بندقيته من فوق سطح مبنى قريب، على مكتب تابع لإدارة الهجرة والجمارك في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل محتجزين اثنين وإصابة ثالث بجروح بالغة، وذلك قبل أن يقدم المهاجم على الانتحار، حسبما ذكرت السلطات.

ولم تُعرف دوافع الهجوم على الفور.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، في مؤتمر صحفي، إن الذخيرة التي تم العثور عليها في موقع الحادث احتوت على رسائل مناهضة لإدارة الهجرة والجمارك.

ونشر رئيس المكتب كاش باتيل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تظهر رصاصة تحمل عبارة "معادٍ لإدارة الهجرة والجمارك"، ويبدو أنها كُتبت باستخدام قلم تحديد.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في بيان، إن "المسلح أطلق النار عشوائياً على مبنى إدارة الهجرة والجمارك، بما في ذلك حافلة صغيرة كانت تحت مظلة للسيارات، حيث أصيب الضحايا".

وأضافت الوزارة أن المحتجز الذي نجا من الهجوم يرقد في حالة حرجة بأحد المستشفيات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، إن أياً من عناصر إدارة الهجرة والجمارك لم يصب بأذى.