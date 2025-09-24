الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيلان وجريح بإطلاق نار على مكتب للهجرة في دالاس الأميركية

سيارات تابعة للشرطة قرب مكان الحادث
24 سبتمبر 2025 18:57

أطلق مسلح النار من بندقيته من فوق سطح مبنى قريب، على مكتب تابع لإدارة الهجرة والجمارك في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل محتجزين اثنين وإصابة ثالث بجروح بالغة، وذلك قبل أن يقدم المهاجم على الانتحار، حسبما ذكرت السلطات.
ولم تُعرف دوافع الهجوم على الفور.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، في مؤتمر صحفي، إن الذخيرة التي تم العثور عليها في موقع الحادث احتوت على رسائل مناهضة لإدارة الهجرة والجمارك.
ونشر رئيس المكتب كاش باتيل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تظهر رصاصة تحمل عبارة "معادٍ لإدارة الهجرة والجمارك"، ويبدو أنها كُتبت باستخدام قلم تحديد.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في بيان، إن "المسلح أطلق النار عشوائياً على مبنى إدارة الهجرة والجمارك، بما في ذلك حافلة صغيرة كانت تحت مظلة للسيارات، حيث أصيب الضحايا".
وأضافت الوزارة أن المحتجز الذي نجا من الهجوم يرقد في حالة حرجة بأحد المستشفيات.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، إن أياً من عناصر إدارة الهجرة والجمارك لم يصب بأذى.

أخبار ذات صلة
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
انطلاق فعاليات المعرض العالمي للتجارة الرقمية في هانغتشو بمشاركة إماراتية
المصدر: وكالات
هجوم مسلح
دالاس
أميركا
تكساس
الإمارات
إطلاق نار
آخر الأخبار
«العين ماسترز» تستقطب 300 نجم عالمي في الريشة الطائرة
الرياضة
«العين ماسترز» تستقطب 300 نجم عالمي في الريشة الطائرة
اليوم 15:30
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
علوم الدار
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
اليوم 15:30
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©