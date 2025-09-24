الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتيلان ومصابون بهجوم مسيّرات على قاعدة بحرية في روسيا

جندي أوكراني يطلق طائرة بدون طيار
24 سبتمبر 2025 21:52

أعلنت سلطات محلية روسية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين، في هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف القاعدة البحرية الروسية في نوفوروسيسك على البحر الأسود.
وقال حاكم منطقة كراسنودار الروسية، فينيامين كوندراتييف، في منشور على تطبيق تليجرام، إن "أضراراً لحقت بخمسة مبانٍ سكنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية متعددة الطوابق، ومبنى فندق".
وكانت السلطات قد حذرت، في وقت سابق، من احتمال وقوع هجوم على الميناء بواسطة زوارق مسيّرة.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في المنشآت العسكرية.
يذكر أن مدينة نوفوروسيسك تضم أسطول روسيا في البحر الأسود، الذي لعب دوراً رئيسياً خلال الحرب في أوكرانيا.
وقد ازدادت أهمية الميناء منذ بدء الصراع، بعد أن نقلت روسيا جزءاً كبيراً من أسطولها إليه عقب الهجمات المكثفة للطائرات المسيّرة الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.

المصدر: د ب أ
