«الإغاثة الطبية الفلسطينية» تخرج عن الخدمة

غزة (الاتحاد)



أعلنت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي استهدف مقرها بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، بعد يومين من تدمير مقر آخر للجمعية بحي الدرج، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، مضيفة، في بيان، أن جيش الاحتلال يقوم الآن باستهداف مقر الإغاثة الطبية في حي تل الهوى.

وأشارت إلى أن هذا الاستهداف يؤكد نية الاحتلال الاستمرار في تنفيذ الإبادة الطبية والصحية بحق جميع المرافق العاملة في المدينة.

ولفتت الجمعية إلى أن الجيش الإسرائيلي حاصر المقر الصحي للإغاثة الطبية منذ أيام، تمهيداً لقصفه إلى جانب المباني المحيطة به، مضيفة أنه بتدمير هذا المقر أصبحت جميع مقرات الإغاثة الطبية في قطاع غزة خارج الخدمة نتيجة استهدافها من جيش الاحتلال.

ويضم المبنى، المكون من 5 طوابق، المركز الوحيد لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة، إضافة إلى مختبر حديث لفحص الجينات، وقسم متخصص في رعاية ذوي الإعاقة.