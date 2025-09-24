الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الإغاثة الطبية الفلسطينية» تخرج عن الخدمة

أضرار كبيرة لحقت بمستشفى الشفاء في مدينة غزة جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
25 سبتمبر 2025 01:29

غزة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي استهدف مقرها بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، بعد يومين من تدمير مقر آخر للجمعية بحي الدرج، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، مضيفة، في بيان، أن جيش الاحتلال يقوم الآن باستهداف مقر الإغاثة الطبية في حي تل الهوى.
 وأشارت إلى أن هذا الاستهداف يؤكد نية الاحتلال الاستمرار في تنفيذ الإبادة الطبية والصحية بحق جميع المرافق العاملة في المدينة. 
 ولفتت الجمعية إلى أن الجيش الإسرائيلي حاصر المقر الصحي للإغاثة الطبية منذ أيام، تمهيداً لقصفه إلى جانب المباني المحيطة به، مضيفة أنه بتدمير هذا المقر أصبحت جميع مقرات الإغاثة الطبية في قطاع غزة خارج الخدمة نتيجة استهدافها من جيش الاحتلال.
 ويضم المبنى، المكون من 5 طوابق، المركز الوحيد لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة، إضافة إلى مختبر حديث لفحص الجينات، وقسم متخصص في رعاية ذوي الإعاقة.

