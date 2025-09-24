الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا: إسرائيل تزيد «الوضع الكارثي» سوءاً

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر (أرشيفية)
25 سبتمبر 2025 01:29

لندن (وكالات)

ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أمام اجتماع أممي أن الحكومة الإسرائيلية تزيد «الوضع الإنساني الكارثي بالفعل» سوءاً، من خلال تحريك قواتها إلى مدينة غزة. يأتي ذلك في أعقاب قرار المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 
وأضافت «تصعد القوات الإسرائيلية الصراع في مدينة غزة وتدمر المزيد من المنازل وتحولها إلى أنقاض وتشتت الأسر المرعوبة»، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا» أمس. 
وتابعت «إنه أمر غير مفهوم، وغير إنساني وغير مبرر على الإطلاق ويجب أن ينتهي»، مضيفة «كل هذا العمل من جانب الحكومة الإسرائيلية لن ينتج عنه سوى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي». وتابعت كوبر أن التصعيد من شأنه أيضاً أن يجعل من الصعب تحرير الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تدعم أصحاب الهمم في غزة بطرود صحية
عبدالله بن زايد يؤكد دعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بريطانيا
إيفيت كوبر
حرب غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
المملكة المتحدة
غزة
آخر الأخبار
«العين ماسترز» تستقطب 300 نجم عالمي في الريشة الطائرة
الرياضة
«العين ماسترز» تستقطب 300 نجم عالمي في الريشة الطائرة
اليوم 15:30
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
علوم الدار
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
اليوم 15:30
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©