وزيرا خارجية أميركا وروسيا يلتقيان في نيويورك

التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك غداة تحول في مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا.

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، إن روبيو "كرر دعوة الرئيس (دونالد) ترامب الى وضع حد للقتل، وضرورة أن تتخذ موسكو إجراءات ذات دلالة بهدف التوصل الى تسوية دائمة للنزاع بين روسيا واوكرانيا".

في المقابل، أشار لافروف إلى أن "الخطط التي تروج لها كييف وبعض العواصم الأوروبية بهدف إطالة أمد النزاع غير مقبولة"، وذلك في بيان للخارجية الروسية حول فحوى الاجتماع بين الوزيرين.

وبعدما شدد ترامب لفترة طويلة على هيمنة موسكو العسكرية في أوكرانيا، غيّر موقفه على نحو مفاجئ أمس الثلاثاء، معتبراً أن كييف قادرة على استعادة جميع أراضيها من روسيا.

ويُعدّ الاجتماع بين روبيو ولافروف اللقاء الأرفع مستوى بين الولايات المتحدة وروسيا، منذ القمة التي جمعت ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الشهر الفائت.

وسبق أن عقد الوزيران لقاءً ثنائياً في ماليزيا في يوليو الماضي.

وردت روسيا، أمس، على تصريحات الرئيس الأميركي، بأن أوكرانيا عاجزة عن استعادة ما خسرته من أراضٍ، مؤكدة عزمها على مواصلة عمليتها العسكرية التي بدأت في فبراير 2022.