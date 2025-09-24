الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزيرا خارجية أميركا وروسيا يلتقيان في نيويورك

روبيو ولافروف خلال الاجتماع في نيويورك
24 سبتمبر 2025 23:09

التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك غداة تحول في مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا.
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، إن روبيو "كرر دعوة الرئيس (دونالد) ترامب الى وضع حد للقتل، وضرورة أن تتخذ موسكو إجراءات ذات دلالة بهدف التوصل الى تسوية دائمة للنزاع بين روسيا واوكرانيا".
في المقابل، أشار لافروف إلى أن "الخطط التي تروج لها كييف وبعض العواصم الأوروبية بهدف إطالة أمد النزاع غير مقبولة"، وذلك في بيان للخارجية الروسية حول فحوى الاجتماع بين الوزيرين.
وبعدما شدد ترامب لفترة طويلة على هيمنة موسكو العسكرية في أوكرانيا، غيّر موقفه على نحو مفاجئ أمس الثلاثاء، معتبراً أن كييف قادرة على استعادة جميع أراضيها من روسيا.
ويُعدّ الاجتماع بين روبيو ولافروف اللقاء الأرفع مستوى بين الولايات المتحدة وروسيا، منذ القمة التي جمعت ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الشهر الفائت.
وسبق أن عقد الوزيران لقاءً ثنائياً في ماليزيا في يوليو الماضي.
وردت روسيا، أمس، على تصريحات الرئيس الأميركي، بأن أوكرانيا عاجزة عن استعادة ما خسرته من أراضٍ، مؤكدة عزمها على مواصلة عمليتها العسكرية التي بدأت في فبراير 2022.

أخبار ذات صلة
كييف تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
سوريا وأوكرانيا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: آ ف ب
ماركو روبيو
سيرجي لافروف
أميركا
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
ترامب
دونالد ترامب
أميركا وروسيا
وزير الخارجية الأميركي
وزير الخارجية الروسي
آخر الأخبار
«العين ماسترز» تستقطب 300 نجم عالمي في الريشة الطائرة
الرياضة
«العين ماسترز» تستقطب 300 نجم عالمي في الريشة الطائرة
اليوم 15:30
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
علوم الدار
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
اليوم 15:30
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©