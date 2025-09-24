الأمم المتحدة: أطفال غزة "عالقون في مقبرة"

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن أطفال غزة "عالقون في مقبرة"، بعد أن تعرضوا للقصف والتشويه والتجويع والحرق والدفن أحياءً تحت أنقاض منازلهم، والفصل عن آبائهم.

جاء ذلك في بيان ألقاه خلال فعالية عُقدت اليوم، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حث فيه الدول الأعضاء على الانضمام إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد فليتشر ضرورة منح العاملين في المجال الإنساني إمكانية الوصول إلى النساء والأطفال وكبار السن في غزة، الذين "لا يستطيعون تقبّل بيانات القلق".

وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة السعي لتحقيق المساءلة، مشيراً إلى أن معاناة الأطفال لا تقتصر على غزة فقط، موضحاً أن الأطفال في الضفة الغربية يواجهون أيضاً مستويات متصاعدة من العنف.