الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: أطفال غزة "عالقون في مقبرة"

الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
24 سبتمبر 2025 23:26

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن أطفال غزة "عالقون في مقبرة"، بعد أن تعرضوا للقصف والتشويه والتجويع والحرق والدفن أحياءً تحت أنقاض منازلهم، والفصل عن آبائهم.
جاء ذلك في بيان ألقاه خلال فعالية عُقدت اليوم، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حث فيه الدول الأعضاء على الانضمام إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد فليتشر ضرورة منح العاملين في المجال الإنساني إمكانية الوصول إلى النساء والأطفال وكبار السن في غزة، الذين "لا يستطيعون تقبّل بيانات القلق".
وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة السعي لتحقيق المساءلة، مشيراً إلى أن معاناة الأطفال لا تقتصر على غزة فقط، موضحاً أن الأطفال في الضفة الغربية يواجهون أيضاً مستويات متصاعدة من العنف.

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية السعودي: يجب تحويل التوافق الدولي إلى آليات لتجسيد الدولة الفلسطينية
«الفارس الشهم 3» تدعم أصحاب الهمم في غزة بطرود صحية
المصدر: وام
حرب غزة
فلسطين
سكان غزة
أطفال غزة
توم فليتشر
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
الأمم المتحدة
أهالي غزة
غزة
آخر الأخبار
«العين ماسترز» تستقطب 300 نجم عالمي في الريشة الطائرة
الرياضة
«العين ماسترز» تستقطب 300 نجم عالمي في الريشة الطائرة
اليوم 15:30
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
علوم الدار
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
اليوم 15:30
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©