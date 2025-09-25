الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لافروف وروبيو يؤكدان على الحل السلمي في أوكرانيا

لافروف وروبيو يؤكدان على الحل السلمي في أوكرانيا
25 سبتمبر 2025 07:54

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف بحث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو سبل إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وذلك خلال لقاء مغلق استمر لمدة ساعة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لبيان الوزارة الذي نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد لافروف استعداد موسكو للالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في القمة الرئاسية السابقة في ألاسكا، بما في ذلك تنسيق الجهود مع واشنطن لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا: قصفنا موانئ في روسيا
روسيا تعلّق على حادثة الطائرات المسيرة في الدنمارك

وأضاف البيان أن الوزيرين شددا على أهمية استثمار الزخم الذي أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لتطبيع العلاقات الثنائية، واتفقا على تكثيف الجهود لاستعادة عمل البعثات الدبلوماسية ومواصلة الحوار البناء بين وزارتي الخارجية.

المصدر: وام
روسيا
أوكرانيا
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©