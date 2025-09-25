الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"تايوان الصينية" تخفض حصيلة ضحايا الفيضانات وتواصل البحث عن عشرات المفقودين

"تايوان الصينية" تخفض حصيلة ضحايا الفيضانات وتواصل البحث عن عشرات المفقودين
25 سبتمبر 2025 08:48

عدلت "تايوان الصينية"، اليوم الخميس، حصيلة ضحايا فيضان بحيرة وقع الثلاثاء، حيث خفض العدد من 17 إلى 15 بعد أن تبين وجود حالات مكررة احتسبت بالخطأ.

ووفقاً للمركز المركزي لعمليات الطوارئ، ما يزال 34 شخصاً في عداد المفقودين في المناطق المتضررة. وأسفرت الفيضانات التي شهدتها جبال مقاطعة هوالين، نتيجة الأمطار الغزيرة التي جلبها الإعصار راجاسا، عن إصابة ما لا يقل عن 52 شخصاً.

وفي بلدة جوانجفو، الأكثر تضرراً، تواصلت عمليات البحث واسعة النطاق اليوم الخميس، فيما بقيت بعض المناطق غارقة بمياه يصل ارتفاعها إلى طابق كامل.

أخبار ذات صلة
تقرير دولي: 1.8 مليار شخص في العالم معرضون لخطر الفيضانات
قتلى ومفقودون جراء إعصار ضرب تايوان

وفي الأثناء، واصلت السلطات مراقبة منسوب مياه البحيرة وخطر حدوث فيضانات إضافية، مع التخطيط لاستخدام الطائرات المسيرة متى سمحت الظروف الجوية. 

المصدر: وكالات
تايوان
فيضانات
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©