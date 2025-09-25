"تايوان الصينية" تخفض حصيلة ضحايا الفيضانات وتواصل البحث عن عشرات المفقودين

عدلت "تايوان الصينية"، اليوم الخميس، حصيلة ضحايا فيضان بحيرة وقع الثلاثاء، حيث خفض العدد من 17 إلى 15 بعد أن تبين وجود حالات مكررة احتسبت بالخطأ.



ووفقاً للمركز المركزي لعمليات الطوارئ، ما يزال 34 شخصاً في عداد المفقودين في المناطق المتضررة. وأسفرت الفيضانات التي شهدتها جبال مقاطعة هوالين، نتيجة الأمطار الغزيرة التي جلبها الإعصار راجاسا، عن إصابة ما لا يقل عن 52 شخصاً.



وفي بلدة جوانجفو، الأكثر تضرراً، تواصلت عمليات البحث واسعة النطاق اليوم الخميس، فيما بقيت بعض المناطق غارقة بمياه يصل ارتفاعها إلى طابق كامل.

وفي الأثناء، واصلت السلطات مراقبة منسوب مياه البحيرة وخطر حدوث فيضانات إضافية، مع التخطيط لاستخدام الطائرات المسيرة متى سمحت الظروف الجوية.