الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير الخارجية السعودي: يجب تحويل التوافق الدولي إلى آليات لتجسيد الدولة الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي: يجب تحويل التوافق الدولي إلى آليات لتجسيد الدولة الفلسطينية
25 سبتمبر 2025 10:41

دعت المملكة العربية السعودية إلى تحويل الإجماع الدولي التاريخي بشأن القضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية واضحة، مؤكدة أن البيانات لا تكفي ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى لـ"التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، ترأسه سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار وزير الخارجية السعودي في كلمته الافتتاحية إلى أن الاجتماع يهدف إلى وضع آليات تنفيذية ومؤشرات تقدم ومساءلة وجداول زمنية واضحة، استنادا إلى "إعلان نيويورك" الذي اعتمدته الجمعية العامة مؤخرا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»

وشدد على أن واقع الاحتلال ما زال يتمادى في الإبادة والمجاعة والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، منددا بالاعتداءات التي طالت سيادة دول عربية، وآخرها استهداف دولة قطر.

وأكد أن المملكة ستواصل قيادة جهودها الدبلوماسية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: وام
وزير الخارجية السعودي
السعودية
فلسطين
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©