الجمعة 26 سبتمبر 2025
إنقاذ عمال حوصروا داخل منجم ذهب ليومين في كولومبيا

إنقاذ عمال حوصروا داخل منجم ذهب ليومين في كولومبيا
25 سبتمبر 2025 11:46

نجحت فرق الإنقاذ الكولومبية، الأربعاء، في إخراج 23 عاملاً سالمين بعدما علقوا طوال يومين على عُمق 80 متراً داخل منجم للذهب انهار في شمال غرب البلاد.

وعلى وقع تصفيق أهاليهم وصيحات الفرح، خرج العمّال الـ23 وقد غطاهم الطين من نفق في منجم "لا ريليكيا" الواقع على بُعد حوالي أربع ساعات من ميديلين (شمال غرب)، ثاني كبرى مدن البلاد.

والعمّال الذين حوصروا تحت الأرض منذ مساء الاثنين على عُمق 80 متراً كانوا طوال هذه الفترة يتلقّون الطعام والماء عبر أنابيب، وقد تمكّنوا من التواصل مع عائلاتهم وفرق الإنقاذ عبر الهاتف.

ووفقاً لوكالة التعدين، فقد تمكن سبعة عمّال من الخروج من المنجم المنهار صباح الأربعاء.
وأكدت وكالة التعدين الوطنية على منصة "إكس" أنّ عملية الإنقاذ انتهت بعد "48 ساعة من العمليات المتواصلة".


المصدر: وكالات
كولومبيا
منجم ذهب
