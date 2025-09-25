الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوريا وأوكرانيا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية

سوريا وأوكرانيا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية
25 سبتمبر 2025 12:22

وقعت سوريا وأوكرانيا اليوم بياناً مشتركاً بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقع البيان عن الجانب السوري أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين، وعن الجانب الأوكراني أندري سيبيا وزير الخارجية.

ورحب الرئيس الأوكراني بالاتفاق، معرباً عن استعداد بلاده لدعم استقرار سوريا؛ وقال في منشور له على منصة (إكس): خلال مفاوضاتنا مع الرئيس الشرع، ناقشنا بالتفصيل القطاعات الواعدة للتعاون، واتفقنا على بناء علاقاتنا على أساس الاحترام والثقة المتبادلين".

المصدر: وام
سوريا
أوكرانيا
