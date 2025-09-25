الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوريا.. فرق الإطفاء تسيطر على حرائق ريف اللاذقية

عناصر من الدفاع المدني السوري يخمدون حريق غابات في ريف اللاذقية
25 سبتمبر 2025 14:39

أعلن مدير مديرية الدفاع المدني  السوري في محافظة اللاذقية عبد الكافي كيال،  اليوم الخميس ، أن فرق الإطفاء استطاعت بعد جهود متواصلة على مدار خمسة أيام السيطرة على أكثر من 80 % من البؤر المشتعلة، في جبل التركمان بريف المحافظة، وأوقفت تمدد النيران.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن كيال قوله إن غرفة العمليات المركزية تواصل تنسيق جهود فرق الإطفاء، التي باشرت تنفيذ عمليات التبريد في أكثر من 10 مواقع، مشيرا إلى أن الجهود تتركز حاليا على منع تجدد النيران وتأمين المناطق المتضررة.
 وبين كيال أن أبرز المناطق التي تمت السيطرة عليها هي برج القصب، إضافة إلى دير حنا والسكرية والريحانية، وطريق ربيعة باتجاه كسب، موضحا أن فرق الإطفاء تعمل حاليا على معالجة بؤر متفرقة في قرى زويك والسفكون وشمسين، حيث تركزت الجهود على عملية التبريد ومكافحة النيران المتبقية، بعد أن تقلص حجمها بشكل كبير ومنع امتدادها.
وأعرب كيال عن أمله في أن تنهي فرق الإطفاء عملياتها بشكل كامل في تلك المناطق خلال الساعات القادمة، والإعلان عن إخماد الحريق بالكامل قريبا، موضحا أن فرق الدفاع المدني وفرق الإطفاء الأخرى المشاركة في إخماد الحريق، تعمل على مدار الساعة، وسط ظروف مناخية صعبة، والاستجابة تمت وفق خطة طوارئ مدروسة، تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والغابات الطبيعية.
وشهدت المناطق الحراجية في ريف اللاذقية الشمالي، حرائق واسعة خلال الفترة الماضية، أدت إلى خسائر كبيرة في المساحات الخضراء.

أخبار ذات صلة
سوريا وأوكرانيا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية
غسان.. كبير تجار «الحريقة»
المصدر: وكالات
حرائق الغابات
مدينة اللاذقية
فرق الإطفاء
سوريا
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©