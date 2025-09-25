الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مجلس الإمارات للإعلام يحذر من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المضللة

25 سبتمبر 2025 15:51

أكد مجلس الإمارات للإعلام أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أو أي من الوسائل التقنية الحديثة في تمثيل الرموز الوطنية أو الشخصيات العامة من دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، يُعد مخالفة قانونية صريحة لمعايير المحتوى الإعلامي.
وحذر المجلس من أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المضللة، أو بث خطاب الكراهية، أو التشهير بالآخرين، أو الانتقاص من كرامتهم وسمعتهم، أو النيل من قيم المجتمع وثوابته، يُعتبر من المخالفات الإعلامية، التي سيُطبق بشأنها أحكام لائحة المخالفات الإعلامية، بما فيها الغرامات والجزاءات الإدارية.
ودعا المجلس جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإعلامية، وصنّاع المحتوى إلى الالتزام التام بالقوانين والمعايير المعتمدة، والتحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الإمارات للإعلام
الذكاء الاصطناعي
تقنية المعلومات
