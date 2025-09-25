الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلّق على حادثة الطائرات المسيرة في الدنمارك

مطار "أولبورج" في الدنمارك
25 سبتمبر 2025 17:44

عبرت السفارة الروسية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، اليوم الخميس، عن رفضها لما وصفته بالتكهنات  حول ضلوع موسكو في وقائع الطائرات المسيرة التي حدثت مؤخرا في الدنمارك.
ووصفت السفارة، في بيان على تطبيق "تلغرام"، الأنباء عن حدوث اضطرابات في مطارات دنماركية بأنها "استفزاز مدبر"، وقالت إنها تُستغل كذريعة لتصعيد التوتر.
وقالت الدنمارك، اليوم الخميس، إن توغلات الطائرات المسيرة، التي أسفرت عن غلق اثنين من مطاراتها لفترة وجيزة وأثرت على منشآت عسكرية خلال الليل، كانت هجمات متعددة الوسائل تهدف إلى نشر الذعر، لكنها لم تعرف من يقف وراءها.
والوقائع هي الأحدث في سلسلة من توغلات الطائرات المسيرة، بما في ذلك قبل يومين في الدنمارك، شهدتها الأسابيع القليلة الماضية وكشفت عن الخطر الذي يواجه المجال الجوي الأوروبي والتحديات أمام الحكومات للتصدي له.
وأسقطت بولندا طائرات مسيرة في مجالها الجوي في 10 سبتمبر الجاري. وقالت السلطات الدنماركية، اليوم، إنها قررت عدم إسقاط أي من المسيرات في مجالها الجوي لأسباب تتعلق بالسلامة، على الرغم من الاضطراب الذي سببته لحركة الطيران.
وقالت الشرطة الدنماركية إن مطار "بيلوند"، ثاني أكبر مطارات البلاد، أُغلق لمدة ساعة. وأغلق مطار "أولبورج"، الذي يستخدم للرحلات التجارية والعسكرية، لمدة ثلاث ساعات بسبب توغلات الطائرات المسيرة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.
وأعيد فتح المطارين صباح اليوم الخميس.
وقالت الشرطة إن طائرات مسيرة شوهدت أيضا بالقرب من مطاري "إسبيرج" و"سونابورج"، بالإضافة إلى قاعدة جوية تضم عددا من الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 وإف-35. وتقع جميع هذه الأماكن الخمسة في شبه جزيرة "جاتلاند" في غرب الدنمارك.
وذكر أحد السكان ويدعى مورتن سكوف أنه رأى أضواء خضراء وامضة قادمة من غرب مطار "أولبورج". وفي مقطع فيديو أرسله سكوف لرويترز، شوهد الضوء وهو يبتعد عن المطار باتجاه الغرب.
وقالت الشرطة الوطنية الدنماركية إن الطائرات المسيرة اتبعت نمطا مشابها لذلك الذي تسبب في تعليق الرحلات الجوية بمطار كوبنهاغن في وقت متأخر من يوم الاثنين وصباح الثلاثاء.
ووصفت مته فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية الحادثة بأنها "الهجوم" الأخطر حتى الآن على البنية التحتية الحيوية في البلاد.

أخبار ذات صلة
الدنمارك: الجهة المسؤولة عن تحليق المسيّرات ما زالت مجهولة
أوكرانيا: قصفنا موانئ في روسيا
المصدر: وكالات
روسيا
الدنمارك
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©