ألمانيا تنخرط في "سباق تسلح"

أعلنت ألمانيا، اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج دفاع فضائي بقيمة 35 مليار يورو، كما أكدت انخراطها في "سباق تسلح" في مجال المسيّرات لمواجهة التهديدات المحتملة.

وخلال مؤتمر حول الفضاء في العاصمة الألمانية برلين، قال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس إن هذه الأموال ستُستثمر حتى العام 2030 في مشاريع عسكرية فضائية دفاعية وهجومية. وأضاف أن الدول الغربية بحاجة لتعويض التأخر مقارنة بروسيا والصين.

وقبل ساعات قليلة، أعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، أمام البرلمان الألماني، أن أوروبا في "سباق تسلح" لمواجهة المسيّرات، بعد تكرار حوادث في دول أوروبية عدة.

وفي كلمة أمام تجمع من الصناعيين، قال بيستوريوس "هناك حاجة ملحة للاستثمار سريعا في الموارد العسكرية، لأن أي هجوم على نظام ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية الغربي سيؤثر على ملايين البشر".

وأضاف أن "أنظمة الجيش الألماني تتعرض لعمليات تشويش"، وأن "الاقتصاد والمجتمع يتعرضان للاستهداف". وأكد أنه لهذه الأسباب ستعمل ألمانيا على إنشاء "وحدات داخل الجيش الألماني للدفاع والردع بفعالية".