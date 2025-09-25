الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الأميركي: مقاتلات روسية تحلق قرب ألاسكا

مقاتلة سوخوي روسية
25 سبتمبر 2025 21:43

قالت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية، اليوم الخميس، إن المقاتلات الأميركية انطلقت لتحديد هوية مقاتلات روسية تحلق قرب ألاسكا واعتراضها.
وكانت هذه ثالث مرة في حوالي شهر والتاسعة خلال العام التي تسجل فيها قيادة الدفاع حادثة كهذه تنطوي على طائرة روسية تحلق قرب ألاسكا. وكانت أحدث مرة لها أمس الأربعاء.
وذكرت قيادة الدفاع، في بيان صدر صباح اليوم، أنها رصدت وتعقبت طائرتين من طراز "تو- 95" وطائرتين من طراز "سو- 35" تحلقان في منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا.  
وأضافت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية أن تسع طائرات أميركية، طائرة قيادة وتحكم "إي- 3 سينتري" وأربع طائرات "إف- 16" وأربع طائرات "بوينج كيه سي 13" للتزويد بالوقود، انطلقت لتحديد الطائرات الروسية واعتراضها.
وأضافت قيادة الدفاع أن الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي. وأشارت إلى أن النشاط الروسي قرب ألاسكا يحدث بصفة منتظمة ولا ينظر إليه باعتباره تهديدا.  

أخبار ذات صلة
"ناسا" ترصد جزيرة جديدة تشكلت قبالة ألاسكا
الرئيس السوري يبحث آفاق التعاون مع قائد القوات الأميركية في المنطقة
المصدر: وكالات
الجيش الأميركي
ألاسكا
مقاتلات روسية
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©