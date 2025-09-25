الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السعودية ومصر والأردن: رفض تهجير الفلسطينيين ودعم خطة إعادة إعمار غزة

دمار واسع في مخيم جباليا جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
26 سبتمبر 2025 01:35

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»

أكد وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن، رفضهم لكل الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، كما شددوا على أن حل الدولتين، يبقى هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل.
وترأس وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ «حل الدولتين»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد وزير الخارجية السعودي، رفض بلاده القاطع لأي محاولات إسرائيلية لضم الضفة الغربية أو توسيع الاستيطان فيها، والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة دعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي والإعمار.

تهجير الفلسطينيين
التهجير الإسرائيلي
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
إعادة إعمار غزة
السعودية
مصر
الأردن
