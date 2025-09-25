الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»

إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
26 سبتمبر 2025 01:35

روما (وكالات)

نشرت إيطاليا وإسبانيا سفناً عسكرية لمساعدة أسطول الصمود الدولي الذي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة أثناء محاولته إيصال مساعدات إلى قطاع غزة.
ويضم (أسطول الصمود العالمي) حوالي 50 قارباً مدنياً، ويسعى لكسر الحصار على غزة، ويشارك فيه الكثير من المحامين والناشطين.
وقالت وزارة الدفاع الإيطالية، إن الفرقاطة التي أرسلتها أمس الأول، بعد ساعات من استهداف أسطول الصمود وهو في طريقه إلى غزة، سيتم استبدالها، وأن سفينة أخرى ستحل محلها، مضيفة أن الهدف هو حماية الناس.
وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أمس، أمام مجلس الشيوخ بشأن قرار إرسال سفينة «إنه ليس عملاً حربياً، وليس استفزازاً، إنه عمل إنساني، وهو واجب على الدولة تجاه مواطنيها».

