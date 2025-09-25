الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مساعدات طارئة من الاتحاد الأوروبي للضفة وغزة

طفل فلسطيني يحاول الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (أرشيفية)
26 سبتمبر 2025 01:35

بروكسل (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»

أفرجت المفوضية الأوروبية عن 50 مليون يورو إضافية من المساعدات الإنسانية للاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في الضفة الغربية.
وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإنسانية الطارئة للاتحاد الأوروبي في عام 2025 إلى 220 مليون يورو لغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإلى أكثر من 550 مليون يورو منذ عام 2023.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن أول مجاعة على الإطلاق في غزة قد تأكدت، كما أن النزوح القسري الجماعي الناجم عن الهجوم العسكري المستمر لمدينة غزة يترك العائلات في حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية.
وفي الضفة الغربية المحتلة، يؤدي استمرار التهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وعنف المستوطنين إلى احتياجات إنسانية ملحة في الحماية والمأوى والحصول على الخدمات الأساسية.

الاتحاد الأوروبي
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©