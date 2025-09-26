السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إغلاق مطار في الدنمارك بعد الاشتباه بتحليق مسيرات مجدداً

منظر خارجي لمطار ألبورغ في الدنمارك
26 سبتمبر 2025 10:23

أُغلق مطار دنماركي لفترة وجيزة مجددا، حسبما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية، بعد الاشتباه بتحليق طائرات مسيرة وذلك بعدما اعتبرت رئيسة الوزراء حوادث مماثلة هذا الأسبوع بأنها "هجمات هجينة".
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية عن مسؤول في المطار قوله إن المجال الجوي فوق مطار ألبورغ بشمال الدنمارك أُغلق قرابة الساعة 11.40 مساء الخميس (21.40 ت غ) إثر رصد طائرات مسيرة في المنطقة.
وأعلنت شرطة المنطقة في وقت لاحق في بيان على إكس أن الإغلاق تقرر بسبب نشاط مشتبه به لطائرات مسيرة مؤكدة إعادة فتح المجال الجوي حوالي الساعة 12.35 صباح الجمعة. 
وأفادت الشرطة الدنماركية برصد مسيرات الأربعاء والخميس، في مطارات ألبورغ (شمال) وإيسبيرغ (غرب) وسوندربورغ وقاعدة سكريدستروب الجوية في الجنوب، قبل أن تغادر هذه المواقع.
وتسببت تلك الحادثة في إغلاق مطار ألبورغ لعدة ساعات. 
كذلك، تسبب رصد تحليق مسيرات في إغلاق مطار كوبنهاغن في وقت سابق هذا الأسبوع. 

