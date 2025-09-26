بريطانيا تعتزم استحداث بطاقات هوية رقمية إلزامية

قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها ستستحدث نظاما رقميا إلزاميا للهوية لجميع المواطنين البريطانيين والمقيمين في البلاد.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان لإعلان هذه الخطوة التي سبق أن أفادت بها تقارير "سيجعل ذلك العمل بشكل غير قانوني في هذا البلد أكثر صعوبة، مما يجعل حدودنا أكثر أمنا".

وقالت الحكومة إن الهوية الرقمية ستُحفظ على الهواتف المحمولة للأشخاص وستصبح جزءا إلزاميا من عمليات التحقق التي يتعين على أصحاب العمل إجراؤها بالفعل عند توظيف عامل بحلول نهاية فترة البرلمان الحالي في عام 2029.

كما أشارت إلى أنه سيتم استخدام هذه الهوية الرقمية في الوقت المناسب لتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات أخرى مثل رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية والوصول إلى السجلات الضريبية.



