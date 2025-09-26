الأونروا تدعو إلى دور لها في إعادة إعمار غزة

أكد مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن للوكالة دورا حيويا يمكن أن تلعبه في إعادة إعمار قطاع غزة.

وكانت الأونروا، الوكالة الإنسانية الرئيسية للفلسطينيين، تقدم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم في غزة قبل الحرب الحالية.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في مقابلة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، إن "الأونروا توجد في غزة حاليا مع 12 ألف موظف. ويواصل موظفونا، رغم كل الصعوبات، تقديم الرعاية الصحية الأولية يوميا".

وأضاف أن "الأونروا هي بلا شكّ الجهة التي تمتلك أفضل الخبرات والكوادر في مجالي الرعاية الصحية الأولية والتعليم".

وشدد على أن الأونروا "لاعب رئيسي بالنسبة للمجتمع الدولي".

وقال "أصعب ما في الأمر اليوم هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار. هذا ما نحتاجه. بعد ذلك، هناك عدد من الخطط المطروحة لتثبيت وقف لإطلاق النار".

وأضاف لازاريني أن الأونروا هي بمثابة لاعب رئيسي في قطاع غزة.

وتابع "يمكننا أيضا المساعدة في بناء القدرات المستقبلية وتمكين المؤسسات الفلسطينية في مجالي التعليم والرعاية الصحية الأولية".

وأكد لازاريني "لدينا مخزون كبير من المعلمين، وأعتقد حقا أنه في يوم (وقف إطلاق النار) يجب أن تكون أولويتنا المشتركة إعادة مئات الآلاف من الأطفال... إلى نظام تعليمي إذا أردنا تجنب زرع بذور المزيد من العنف".