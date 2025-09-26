السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

حريق داخل مصفاة نفط في روسيا إثر تعرضها للقصف

صورة قيل إنها لاشتعال منشأة نفطية في كراسنودار جراء القصف
26 سبتمبر 2025 17:57

ذكرت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرات استهدفت مصفاة للنفط في جنوب البلاد.
وقالت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار إن حريقا صغيرا اندلع في مصفاة "أفيبسكي" وإن أجزاء من طائرة مسيرة سقطت داخل المنشأة.
وتابعت السلطات أن أي خسائر بشرية لم تسجب جراء الهجوم.
من جانبها، ذكرت مصادر أوكرانية أن المصفاة، التي تنتج بنزين وديزل، تعرضت سابقا لهجوم في 28 أغسطس الماضي. 
وتعترف أوكرانيا، من حين لآخر، باستهداف مستودعات الوقود ومصافي النفط في روسيا.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، إسقاط 55 طائرة مسيرة فوق أراضي البلاد خلال الليلة الماضية. 

