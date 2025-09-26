السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بوتين: بيلاروسيا شريك لروسيا في مجال الطاقة النووية

بوتين يستقبل نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
26 سبتمبر 2025 18:18

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بيلاروسيا أصبحت شريكا فاعلا لروسيا في قطاع الطاقة النووية، حيث يتعاون متخصصون من كلا البلدين لبناء محطات طاقة نووية في دول ثالثة.
وقال بوتين خلال اجتماع "بيلاروسيا أصبحت اليوم شريكا مهما لنا في قطاع الطاقة النووية، حيث تم بناء أول محطة للطاقة النووية فيها. علاوة على ذلك، نشأت صناعة في بيلاروسيا، ويعمل متخصصوها الآن مع روساتوم على بناء منشآت في دول ثالثة"، وفقا لما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على حضوره فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الصناعة النووية الروسية.
وأكد بوتين "في جوهرها، هذه مناسبة مشتركة"، مضيفا أن "هذه الذكرى تخلد ذكرى تأسيس الصناعة النووية في الاتحاد السوفييتي، حيث كانت روسيا وبيلاروس تربطهما روابط مشتركة".
يشار إلى أن روسيا نشرت أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا في عام 2023. وشاركت الدولتان في مناورات "زاباد 2025" العسكرية في الفترة من 12 إلى 16سبتمبر الجاري والتي تنظم كل أربع سنوات.

المصدر: د ب أ
