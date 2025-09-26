السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ترامب: اتفاق وشيك لإنهاء الأزمة في غزة

ترامب يدلي بتصريحات صحفية
26 سبتمبر 2025 18:32

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه قريب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة الرهائن.
وأضاف ترامب للصحفيين، قبل مغادرته البيت الأبيض لحضور بطولة كأس "رايدر" للجولف في نيويورك "أعتقد أن لدينا اتفاقا... يبدو أن لدينا اتفاقا بشأن غزة. أعتقد أنه اتفاق سيعيد الرهائن، سيكون اتفاقا ينهي الحرب".
وفي الوقت الذي اجتمع فيه زعماء العالم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع، كشفت الولايات المتحدة عن خطة سلام في الشرق الأوسط تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة.
كان ترامب أعلن، مساء أمس الخميس، أن من المرجح الإعلان عن صفقة بشأن الرهائن وإنهاء الحرب في القطاع قريبا، مضيفا أنه تحدث مع عدد من الزعماء في الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الحرب في غزة
حرب غزة
