الدنمارك: تلقينا مئات البلاغات عن مشاهدة مسيّرات

قالت السلطات الدنماركية، اليوم الجمعة، إنها تتلقى حاليا عددا كبيرا من البلاغات بشكل استثنائي عن مشاهدات لطائرات مسيرة في أنحاء البلاد.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت في غضون الساعات الـ 24 الماضية، أكثر من 500 بلاغ عن مشاهدات لطائرات مسيرة على مستوى البلاد، مؤكدة أنه يتم أخذ كل بلاغ منها على محمل الجد.

كانت الشرطة الدنماركية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، تكثيف حالة التأهب عند منطقة الحدود مع ألمانيا.

وقالت قوة الشرطة المسؤولة عن منطقة يوتلاند الجنوبية، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أمس الخميس "نحن في حالة يقظة عالية عند الحدود الألمانية الدنماركية، يوتلاند الجنوبية، فيما يتعلق بالنقل المحتمل للمسيرات عبر الحدود".

يشار إلى أن الدنمارك واجهت أياما من الإنذارات بوجود مسيّرات. وأدت مشاهدة العديد من المسيّرات الكبيرة إلى غلق كامل لمطار العاصمة كوبنهاغن لعدة ساعات يوم الثلاثاء الماضي.

بعد ليلتين، ظهرت المسيّرات مجددا فوق مطارات مختلفة في غرب الدنمارك مما أدى إلى غلق المجال الجوي في مطار آلبورج. ولايزال من غير الواضح من المسؤول عن هذه الحوادث.